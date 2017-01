Am 03.12.15, 09:25 in Google SEO, SEO Shortcuts, Traurig, aber wahr ... von Frank.

[2357">]Kommentare (4).

Google hat still und heimlich die manuelle Einstellung des lokalen Standortes abgeschafft. Sehr schade, bin auf die weiteren Auswirkungen davon gespannt …

kompletter Artikel » Google schafft Standort Einstellung im Suchergebnis ab – sind Sichtbarkeits-Indizies von SEO-Tools dadurch betroffen?

Am 15.09.15, 07:41 in Danke für ..., Google SEO von Frank.

[2338">]Kommentare .

da gerade gestern wieder mal ein manueller Google Penalty bei einem Kunden “einfach verschwunden” ist, kurz ein paar Infos zu dem anscheinend gar nicht so seltenen Szenario.

kompletter Artikel » manueller Google Penalty in GWT – Gnade vor Recht

Am 06.08.15, 10:33 in Google SEO, Traurig, aber wahr ... von Frank.

[2329">]Kommentare .

Tja Mensch, nach mehr als einem Jahr mal wieder ein paar gebloggte Zeilen von mir im Sommerloch. Wenn ich immer wieder lese, dass (speziell technisches) SEO mittlerweile “so einfach geworden sei” und dass dies jeder selbst machen kann, frage ich mich schon in was für einer Welt diejenigen leben, die Derartiges behaupten …

kompletter Artikel » Startseite aus dem Google Index verschwunden = https Nebenwirkung

Am 20.05.14, 20:59 in Google SEO, Googlevil von manuelfu.

[2298">]Kommentare (5).

Spätestens seit dem 17.05. sind die Serps in einigen Bereichen in Bewegung, wie selten zuvor. Viele Webmaster im deutschsprachigen Raum konnten die Änderungen relativ früh nachvollziehen: in Deutschland zumindest stehen die Serps in diversen Keyword-Bereichen seit dem 17.05.2014 nicht mehr still.

kompletter Artikel » Google Update? Dubiose Serps-Bewegungen im Mai 2014

Am 10.10.13, 17:05 in Google SEO, Querbeet von manuelfu.

[1597">]Kommentare (11).

Gestern, am 09.10.2013, ist das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken in Kraft getreten. Dieses Gesetzespaket führt zu bedeutsamen Neuerungen auf den Gebieten des Wettbewerbs- und Urheberrechts und hat insbesondere für Abmahnungen im IT-Bereich Bedeutung.

kompletter Artikel » Neuerungen im IT-Recht

Am 26.12.12, 15:07 in Google SEO, Googlevil von Frank.

[1563">]Kommentare (25).

Wie bereits die letzten Wochen zu lesen war, ist Google in den vergangenen Wochen erstmals offensiv gegen SEO Tool Anbieter vorgegangen, welche Google Suchergebnisse scrapen und damit eigene Indizies & Toolfunktionen aufbauen. So wie es aktuell aussieht, könnte sich evtl. der nächste Schritt anbahnen, der einschränken soll, dass SEO-relevante Daten gescrapt werden können.

kompletter Artikel » Google Scraper, bzw. SEO Tools & Google

Am 02.12.12, 11:51 in Google SEO, Googlevil von Frank.

[1550">]Kommentare (9).

Nachdem ich nun seit knapp einem Jahr nichts mehr in meinem Blog geschrieben habe, heute zumindest mal ein Lebenszeichen (alles supi – arbeiten statt bloggen ist einfach monetär deutlich spannender ;-)) in Verbindung mit einem “Lesebefehl” & der Bitte sich die Zeit zu nehmen!

Wer sich noch an meine vergleichsweise naive Empörung über das “böse, böse Googlevil” (mit eigener Kategorie hier im Blog – leider funktioniert die Kategorien-Anzeige gerade nicht mehr, höchste Zeit zum updaten des WP – Nachtrag: so Blog ist nach Jahren mal wieder geupdated & Kategorien sind wieder da ;-)) von vor 6-7 Jahren erinnert, wird nach dem Lesen dieses grandiosen Artikels zum aktuellen Stand des Google Monopoly die guten alten Googlevil-Zeiten mehr denn je zurück wünschen.

kompletter Artikel » Das Google Monopoly erklärt – es gibt nur einen Gewinner :-(

Am 17.01.12, 14:05 in Google SEO, Traurig, aber wahr ... von Frank.

[1538">]Kommentare (29).

Google scheint immer stärker zu versuchen das Deep Web & Ajax zu crawlen & geht mir mit den Effekten immer mehr auf den Senkel ;-)

kompletter Artikel » Google Chaos & Deepweb/Ajax Exkursionen

Am 13.01.12, 14:43 in Google SEO von Frank.

[1530">]Kommentare (40).

Um mal wieder etwas Leben auf den Blog hier zu bringen, werde ich zukünftig unregelmäßig ein paar hinsichtlich TLD exotischere Expired Domains hier veröffentlichen, die nach dem Motto “first come, first serve” registriert werden können.

kompletter Artikel » gute Expired Domains gratis finden

Am 05.01.12, 23:31 in Google SEO von Frank.

[1524">]Kommentare (19).

… um überhaupt mal wieder was im Zusammenhang mit SEO zu bloggen, kurz das Zwischenfazit einer spontanen Aufräumaktion in diesem Blog … quasi ne Art verspäteter Neujahrsputz ;-)

kompletter Artikel » SEO Blog & Artikelsterben = “natürlicher” Backlinkschwund …

Am 20.09.11, 16:16 in Google SEO, Traurig, aber wahr ... von Frank.

[1519">]Kommentare (31).

… weil Google mal wieder schön planlos unterwegs ist, hier mal ein robots.txt SEO Thema, welches ich heute erstmals so bemerkt habe.

kompletter Artikel » Google & die robots.txt confusion

Am 11.07.11, 12:00 in Google SEO von Frank.

[1502">]Kommentare (52).

Google +1 scheint sich zur neuen heiligen Kuh der Social Media Gurus zu entwickeln – zumindest wenn man Berichterstattung & den Kommentaren innerhalb der Szene glauben schenken kann. Ich bin bei derartigen “spektakulären Erfindungen” erst mal etwas skeptisch, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht auch damit herum spiele ;-)

kompletter Artikel » Google +1 (Google Plus One) Ladezeit & mein Account Penalty

Am 31.05.11, 19:54 in Google SEO von Frank.

[1490">]Kommentare (26).

Nachdem der Yahoo Siteexplorer die letzten Wochen schon öfter unangenehm durch Ausfälle, bzw. Wartungsarbeiten aufgefallen ist, scheint sich nach der letzten Wartungsrunde Sonntag auf Montag nun etwas Rudimentäres geändert zu haben – leider erst mal vermeintlich zum Negativen, da deutlich weniger Links als zuvor angezeigt werden :-(

kompletter Artikel » Yahoo Siteexplorer Linkschwund oder Optimierung?

Am 23.05.11, 11:41 in Google SEO von Frank.

[1483">]Kommentare (30).

Momentan ist es mal wieder so, dass mir die Google Indexqualität in einigen Bereichen ernsthaft auf den Senkel geht & sich beinahe schon der Bing-Qualität annähert. Ich kann nur für Google hoffen, dass einige aktuelle Platzierungen quasi “nur” Vorboten/Nebeneffekte des lange angekündigten Panda Updates sind & nicht wirklich ein qualitativ hochstehendes Ranking abbilden sollen …

kompletter Artikel » Google Index = Schrottabladestelle oder Panda Update?

Am 12.05.11, 13:56 in Google SEO, Traurig, aber wahr ... von Frank.

[1472">]Kommentare (18).

Der Yahoo Siteexplorer ist zwar noch nicht ganz offline, aber heute im Wartungsmodus – hatte ich glaub noch nie gesehen. Tritt nun das bereits länger angekündigte Versiegen der letzten brauchbaren & frei verfügbaren Backlink-Quelle ein? Oder sind das nur erste Vorbereitungen für die angekündigte Integration des Yahoo Siteexplorer in die Bing Webmaster Tools?

kompletter Artikel » Yahoo Siteexplorer offline :-(

53 Seiten: 1 23456789 ... NächsteLetzte

Entspannen Sie ... wir kümmern uns darum!

Profitieren auch Sie von unserem Google Ranking Know-How!

» Profi Ranking - Suchmaschinenoptimierung «